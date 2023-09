Le joli coup d’Erpion !

Erpion a frappé un grand coup face à Thuin. Une équipe de Thuin qui a perdu pied dés les premières minutes de la rencontre. Au final, l’addition fut salée, 7-1. "Je suis gêné après une telle prestation de mon équipe, lance Thomas Licot, l’entraîneur de Thuin. J’espère que le groupe l’est également. Mais cela ne me surprend pas. La semaine ne fut pas bonne. On a pris le bouillon contre Gerpinnes, au cours d’une joute amicale durant la semaine. L’entraîneur n’était pas bon également. Il n’y a pas de secret. On est une équipe jeune, nouvelle et qui joue surtout le maintien, malgré nos bons résultats de ce début de saison. Je savais que le calendrier allait être difficile, avec Fontaine, Erpion, puis Frasnes… On a vu une bonne équipe de P2, Erpion, contre une équipe de P4. C’est ce qui explique l’écart d’aujourd’hui. La deuxième mi-temps était moins catastrophique. Erpion a levé le pied et nos quelques changements ont pu apporter un léger mieux. On va tirer les enseignements d’une telle giffle. Il y aura des conséquences pour certains qui ont manqué leur rencontre. On va devoir travailler plus dur."