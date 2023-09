Jumet enchaîne

Derrière les Jumétois, les Casseroles mettent la pression en disposant facilement de La Buissière. "Malgré le score, nous n’avons pas trop bien commencé la rencontre. Je reste quand même satisfait du résultat, un peu moins de la manière. Le bilan est pas mal, mais on doit prendre semaine après semaine et d’abord regarder à nous-même. On a un gros mois qui nous attend avec des matches face à Carnières, Maurage et Jumet. On verra après ce mois si on regarde toujours vers le dessus du classement ou si on doit s’orienter vers le ventre mou", analyse Denis Dacet, le T1 gosselien.

Écaussinnes 3 – Roux 4

Buts de Roux: Bounif (0-1, 20e), Vinck (2-2, 55e ; 3-3, 88e), Wery (3-4 sur pen., 90e).

Gosselies 5 – La Buiss. 1

Buts: Boitte (0-1, 2e), Pirquet (1-1, 24e), Dosogne (2-1, 30e ; 4-1, 75e ; 5-1, 80e), Van Haesbroeck (3-1 sur pen., 64e).

Givry 0 – Jumet 2

Buts: Francotte (0-1, 63e), Ezzoubairi (0-2, 83e).

PàC/Buzet 3 – Estinnes 2

Buts: Vonneche (1-0, 3e), Hanse (1-1, 18e), Chibane (2-1, 39e ; 3-2, 72e), Douillez (2-2, 60e).

Goutroux 2 – Maurage 4

Buts: Castaigne (1-0, 5e), De Nora (1-1, 10e), Ferrara (2-1, 12e), Delaisse (2-2, 29e ; 2-3, 56e), Centorame (2-4, 85e).