Forges s’adjuge le derby à Chimay

Rance l’a logiquement emporté à Marbaix. Un succès qui installe les Rançois parmi les quatre coleaders. "On a eu du mal à rentrer dans la rencontre, reconnaît Alexandre Elis."

Momignies enchaîne avec une seconde victoire de rang. Les Frontaliers et leurs dix points gardent le contact avec les équipes du top. "Un succès très compliqué à aller chercher, entame Cédric Planquette. On a eu la chance de profiter des erreurs adverses. On a montré de la générosité pour conserver le score. Je suis malgré tout déçu qu’on n’ait pas réussi à mettre notre jeu en place." De son côté, Froidchapelle a enfin décroché sa première victoire. Les Rouges ont défait Sivry par le plus petit écart. "La première période a été à l’avantage des Chevrotins, juge Renaud Deroover. J’ai poussé une gueulante dans les vestiaires et on a su marquer dès la reprise."

Samedi soir, la rencontre entre la JS Erpion et Nalinnes B n’a pas pu aller à son terme après la terrible blessure de Théo Louis. L’ambulance a dû se rendre sur place. "Il s’est déboîté le genou, explique Antony Moles. Il a déjà connu ça en janvier dernier à l’autre genou. C’est difficile. Les joueurs voulaient reprendre pour lui mais l’interruption a été trop longue. C’est un battant et il reviendra. Nous devrons tout donner pendant son absence. Ça doit être une motivation supplémentaire pour tout le groupe."

JS Erpion 0 – Nalinnes B 0 (arrêté)

Baileux B 0 – Solre/s/Sambre B 4

Buts: Brebier Chif (0-1, 5e), Tilliard (0-2, 10e ; 0-3, 25e), Moucheron (0-4, 35e).

La Buissière B 2 – Momignies B 3

Buts: Wallerand (0-1, 10e ; 0-2, 15e), C. Corman (0-3, 21e), Bughin (1-3, sur pen, 28e), Ajerd (2-3, 78e).

Froidchapelle B 1 – Sivry 0

But: Charloteau (1-0, 50e).

Marbaix B 1 – Rance 5

Buts: Lamou (0-1, 42e ; 0-3, 56e), Eglem (0-2, 55e), Libert (0-4, 62e), Ferrara (1-4, 71e), Poucet (1-5, 75e).

Chimay/Virelles 0 – Forges 2

Buts: (0-1, csc, 32e), Thibaut (0-2, 71e).

Beaumont B 0 – Grand-Reng B 3

Buts: Alnuman (0-1, 18e), Fewou (0-2, 73e), Lambelin (0-3, 90e).