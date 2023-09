Cartes jaunes: Janssens, Servais, Bailly, Sotgiu, Dufer.

But: Sotgiu (1-0, 18e).

SOIGNIES: Godeau, Desmecht, D’Errico, Paillot (64e Geenen), Sotgiu (64e Lecocq), Lucas, Noel, Belfiore (83e Denays), Florue, Janssens, Ombessa (74e De Grave).

PONT-À-CELLES: Vandenvelde, Servais, D. Francart (81e Meo), Bailly (46e Demerisse), A. Francart (46e Dauby), Dehont, Brismez, Dufer, Giorlando, Ficheroulle, Vanhorick.

Après une bonne spirale de trois matches sans défaites, la série s’arrête pour les Coalisés battus par le plus petit écart à Soignies, qui enchaîne de son côté une troisième victoire de rang. Un but inscrit par Sotgiu au quart d’heure de jeu aura suffi aux Sonégiens. Les Pont-à-Cellois, eux, sont actuellement septièmes de ce championnat qui réserve des surprises chaque semaine et dans lequel la stabilité dans les résultats pourrait faire la différence.

Pas de quoi paniquer du côté des Pacmen’s, mais il faudra se montrer plus adroit devant le but et aussi plus constant dans le futur, comme le faisait remarquer Roch Gérard: "Mon analyse est pragmatique. J’ai du mal à comprendre mes joueurs qui, la semaine dernière face à Molenbaix, concrétisent cinq fois avec seulement trois occasions. Ici, nous galvaudons des occasions franches, pas des demi-occasions. Nous loupons un penalty qui reste un des tournants majeurs du match. Soignies a fait le gros dos après son but et en dehors de cela nous nous créons des opportunités mais en football il faut marquer. Je retiens aussi les erreurs défensives notamment la mésentente entre le gardien et le défenseur central. Nous n’avons pas su être assez forts pour revenir et c’est dommage car nous étions dans une bonne spirale, avant de recevoir Jemappes."

Un point aurait fait du bien. "Oui mais encore une fois nous retombons dans nos travers et je connais mes joueurs qui seront capables de montrer un tout autre visage la semaine prochaine et, ensuite, contre Gosselies."