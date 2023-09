Arbitre: M. Ben Ahmed.

Buts: Mesrouri (0-1, 40e), Mohimont (0-2, csc, 56e), Altintas (1-2, 68e).

Cartes jaunes: Quina, Mesrouri, Roman, Laurent

Cartes rouges: S. Tamoh (2cj, 70e), Crocco (2cj, 81e).

COURCELLES: Forlini, Djame (46e Dejaiffe), Laurent, Roman, Altintas, Servidio (81e Gilliard), Convertini, Spiniello, M. Tamoh (83e Soualmi), S. Tamoh.

RANSART: Minsart, Binon, Midulla (79e Lange), Castellana, Bodson, Rosa (27e Algun), Courtin Silva, Queriau, Mesrouri (81e Crocco), Miceli, Zidda (62e Quina)

Courcelles peut avoir des regrets. Face à une bonne équipe de Ransart, les Coqs ont tendu le bâton pour se faire battre… Alors qu’ils parvenaient à faire jeu égal en première période, ils courbaient l’échine, peu avant la pause. Un joli coup franc de Miceli trouvait Mesrouri. L’ancien joueur de Montagnies en profitait pour faire sauter le verrou.

Au retour des vestiaires, les visiteurs poussaient pour doubler la mise. Un peu mis sous pression, Mohimont manquait sa relance et envoyait le ballon au fond de ses propres filets… 0-2 ! Courcelles méritait beaucoup mieux. Mais les Coqs avaient le mérite de s’accrocher, avec notamment l’excellent travail de Roman et Laurent, dans l’axe du jeu. Un bon centre de Tamoh permettait à Altintas de réduire l’écart.

Alors que l’on pensait les Courcellois relancés, le jeune Tamoh ne pouvait pas tenir sa langue et était exclu par l’arbitre… Dans la foulée, la rencontre était interrompue. L’arbitre assistant se faisant insulter par un supporter… Six minutes plus tard, le match pouvait reprendre. Vincent André décidait de lancer Crocco dans la bataille. Le joueur était exclu en une minute, à la suite d’une intervention trop appuyée, suivie d’un commentaire… En fin de partie, Minsart sauvait deux ballons chauds.