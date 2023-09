Carton plein à l'Openlakes

L'Openlakes rythme le site des Lacs de l'Eau d'Heure pendant trois jours. Vendredi soir, l'accueil des athlètes, samedi, les courses les plus longues de ce week-end, et dimanche, les épreuves plus accessibles, pour les plus jeunes, mais également les autres. Au total, c'est pas moins de 3698 athlètes inscrits, 3241 qui prennent le départ et finalement 3162 qui deviennent finishers. Les 109 athlètes du full distance, qui combine 3800 mètres de natation, 180 bornes de vélo et enfin un marathon soit 42 kilomètres de course à pied, lancent les festivités. Il est à peine 7h, la première bouée vers laquelle ils se dirigent est dans le noir, et ils suivent la lumière. Au bout de 53 minutes, les premiers sortent de l'eau, et le soleil réchauffe l'atmosphère. Bram Van Der Plas, le double vainqueur de l'Openlakes, en 2021 et 2022, est en tête. Il perd finalement cette première place durant la partie vélo, suite au retour de Joren Thys, spécialiste de la discipline, qui fait son tout premier triathlon. Mais durant la course à pied, Joren souffre d'une énorme ampoule au talon et doit ralentir l'allure. Il limite la casse en décrochant la 3e place. Bram s'impose, devant Toon Mariën. Chez les dames, pour une première expérience sur cette distance, Céline Dery, affiliée aux Sharks de Couvin-Chimay, se montre impériale. Deuxième en natation, elle grapille la première place sur le vélo pour finalement s'imposer très largement, devant des coéquipiers déchaînés sur la ligne d'arrivée.