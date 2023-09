Second du championnat avec trois victoires et un match nul, La Buissière réalise un tout bon début de championnat lui permettant de croire à une possible place dans le Top 3 en fin de saison. Serge Dehon, le T1 local, se montre satisfait, mais… "Je suis aussi quand même déçu, notamment par rapport à notre match nul à Havré. Je le répète, le match nul est logique, mais ce résultat ne doit jamais arriver quand on mène au score à un quart d’heure de la fin de la rencontre et qui plus est en prenant un but sur une remise en jeu", analyse l’entraîneur local.

Après avoir affronté Havré, Givry, Goutroux et Bracquegnies, les Labartois affronteront un autre sacré morceau de cette P3C. Sur le nouveau synthétique des Casseroles, Serge Dehon et ses gars s’attendent à souffrir. "On dispose de joueurs qui peuvent aussi jouer sur synthétique. Mais je constate quand même qu’une équipe qui s’entraîne et joue régulièrement sur cette surface de jeu a un avantage. J’ai prévenu mes joueurs que dimanche on allait sûrement devoir être généreux dans les courses, car Gosselies est une équipe expérimentée avec des joueurs ayant joué plus haut. On va souffrir, car c’est une équipe qui aime avoir la possession de balle et il faudra faire les courses. En voyant la fin de l’entraînement cette semaine, j’ai l’impression que les joueurs sont bien physiquement donc j’espère qu’ils ne joueront pas l’économie et qu’ils feront les efforts pour poursuivre sur notre bonne lancée et un point serait un bon résultat."

Niveau amélioration, le coach de La Buissière attend mieux du secteur défensif. "On doit trouver une assise défensive, car je trouve qu’on prend trop de buts, tout en marquant beaucoup. Il faut arriver à trouver une osmose entre notre faculté offensive et nos reconversions défensives qui sont à soigner." Laquelle des deux équipes dépassera l’autre au classement ? Réponse ce dimanche.