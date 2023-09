"Pas une seule raison d’être inquiet" à Forges

Concernant leur futur adversaire, Genova n’est guère surpris par l’entame de championnat des Chimaciens. "Je les avais cités parmi les candidats au Top 5. Ça court partout ! Il n’y a pas de noms ronflants mais l’attaque est rapide et le milieu assez créatif. Il faudra voir sur le long terme si leur noyau est suffisamment large pour tenir le coup. Chimay est en pleine bourre pour l’instant et gagner à Rance, ce n’est pas rien. Nous, on ira là-bas pour jouer l’offensive et l’emporter."