Tour d’horizon des clubs de la région de Charleroi

À Fleurus, Johnny Martin, coach des P3 Dames 2 insiste sur un objectif global et principal: "Nos formations doivent s’amuser et essayer de jouer le haut du classement. S’il y a montée, tant mieux." Le club se compose d’une P1H et d’une P3H. Du côté des filles, il y a deux P3D. La première visera le maintien tandis que celle coachée par Johnny Martin aura le haut du classement en ligne de mire.

À Marchienne-au-Pont, Sébastien Bricmont, créateur du club avec sa femme, est ravi de l’évolution de son club familial. Composé d’une P4 Dames, d’une P3 Dames, D’une P3 Hommes et enfin d’une P1 Hommes, Sébastien, qui est aussi le coach de deux équipes et joueurs à ses heures perdues insiste surtout sur l’évolution de ses jeunes et pourquoi pas sur la montée de la P2H en P1H. "On verra ce que cela donnera. Si nous montons, il faudra l’assumer", conclut le coach.

Enfin à Nalinnes, c’est la responsable sportive du club, Céline Va, Daele qui explique les ambitions et l’évolution de son club: "Nous avons connu beaucoup de montées l’année passée donc nous allons chercher de la stabilité. Les jeunes ont évolué et nous allons continuer dans ce sens. Notre école des jeunes se composent de 80 enfants. Ensuite, nous avons deux P3D, une P2D, une P1D, une N3D et enfin chez les hommes, une N3 et une P2."