À Charleroi, l’équipe "première" après la Ligue Dames est la Nationale 3 Dames. Ces Dauphines sont nouvellement entraînées par l’ex-libero de la Ligue: l’emblématique Diana Castano. Stephan Dupret, le coordinateur du club, a détaillé toute la structure du club: "Au niveau de notre N3, nous comptons quatre arrivées dont la petite sœur de notre joeuse de Ligue, Anastasija Zecevic: Sara. Elle jouera prioritairement en N3 mais participera aussi en équipe fanion. Nous voulons que cette formation soit un véritable tremplin pour que nos jeunes rebondissent vers la Ligue. Nous n’avons pas d’objectif particulier concernant le classement sinon de réaliser une belle saison. À moyen et long termes, le but est d’intégrer de plus en plus de jeunes au groupe. Nous avons trois jeunes de P1 qui vont participer aux entraînements et parfois prendre part aux matches. À long terme, nous voulons aussi que cette N3 devienne une N2 pour diminuer l’écart entre la Ligue et notre deuxième équipe."

Chez les femmes, Charleroi compte aussi une P1, une P2, une P3 et trois P4: "Nous sommes à notre capacité maximale. Nous ne pouvons, pour l’instant, plus accueillir plus de joueuses faute de formateurs et de place dans nos salles." Du côté des hommes, la Promotion Hommes qui vient de monter veut jouer le Top 5. "Le noyau est inchangé et est jeune. L’objectif est de se stabiliser et de faire progresser nos garçons. " Une P2H et deux P3H composent également le club carolo. "Nous accueillons aussi Jean-Philippe Van Leemput qui sera le responsable de l’école des jeunes composées de plus de 45 enfants", conclut Stephan Dupret.

Une vision différente à Tchalou

Le directeur technique du club, Dominique Blairon (le père du coach de Ligue Dames Ugo Blaion) a précisé et détaillé des objectifs principaux pour toutes leurs équipes se situant sous leur Ligue Dames: "Premièrement, Nous voulons que nos jeunes joueuses s’améliorent individuellement. Nous voulons les aguerrir. Ensuite, nous essayons d’installer le style de jeu de la Ligue dans le jeu même de nos jeunes. Nous ne sommes pas obnubilés par les résultats ni sur les montées. Notre philosophie est de faire de nos joueuses de vraies guerrières. Nous avons donc une N2, une Promotion, une P1 deux P3 et une P4. Au sein de cette dernière formation, nous visons le pur développement. Nos filles découvrent seulement le six contre six. Elles vont s’améliorer au fil des matches."

Concernant l’école des jeunes, Tchalou vise 50 jeunes entre 3 et 6 ans et 70 de moins de 14 ans. "La seule montée qui nous ferait du bien pour avoir une équipe à chaque échelon serait celle d’une de nos P3 en P2. Il faut insuffler la gagne à nos petites. Sinon, on s’en fout un peu de dire qu’il faut faire un Top 5 etc. Nous nous voulons former nos jeunes et les faire gravir des échelons."