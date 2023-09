Une équipe mixte au Relais du Montagnard

Le Jogging Club Montagnard s’est associé aux festivités "C la Fête Communale" organisées à Montigny-le-Tilleul en proposant une course à pied samedi. Celle-ci a pris la forme d’un relais par équipe de trois coureurs. Le principe était similaire à celui des "Relais tarés" qui ont lieu en janvier à Fleurus: chaque runner effectuait une boucle de 2.5 km puis retrouvait ses équipiers pour une dernière boucle. Cette première édition a rassemblé vingt trios. Fait suffisamment rare que pour être souligné, c’est une équipe mixte qui s’est imposée. Déborah Deroover et son compagnon Steven Junior Michot s’étaient associés à un collègue, Lotfi Kanfoud. "Ça faisait quelques mois que tous les trois nous n’avions plus fait de compétition, donc cette course en relais était une bonne occasion de réépingler un dossard."