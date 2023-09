Quand Froidchapelle fait le show !

Dans la chaleur étouffante de la fin de cet été avait lieu la dernière étape du Wallonia Tour ce samedi à Froidchapelle. Le temps, propice au barbecue, invitait aussi les enfants à s’éclater dans les châteaux gonflables. Tout était prévu pour que tous les participants, petits et grands, s’amusent. C’est Philippe Hermant, responsable du club qui nous accueille. Bien entouré de Camille Dardenne, responsable jeunes et de Céline Cawez, responsable communication/réseaux sociaux. Cette dernière commence: "Pour la première fois dans l’histoire de notre club, nous avons deux équipes en Provinciale 1: une homme et une femme. Notre école de jeunes s’élève à plus ou moins 40 jeunes de 4 ans et demi à 14 ans. Nous avons instauré une nouvelle catégorie qui allie le ballon à la psychomotricité: le baby volley. Nous possédons les équipes d’âge, les Benjamins, pupilles, minimes et cadettes. Notre avenir est de former afin d’attirer du monde au sein de notre club."