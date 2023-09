Fête gâchée à Frasnes

La rencontre n’aura pas eu lieu. Et cela parce que le marquage du terrain n’avait pas été fait après une tonte bien nécessaire vendredi. Personne n’avait-il remarqué ce problème du côté frasnois ? "Je pense que si mais il y a eu un problème de réactivité et de communication, regrette Marco Capacci, l’entraîneur local. Je pense aussi que les dirigeants ont cru, peut-être de manière naïve, qu’Erpion accepterait de jouer sur notre synthétique en cas de problème. Nos adversaires ont refusé. Ils en ont le droit mais je le regrette. Pour moi, ce n’est pas l’état d’esprit qui doit s’appliquer à ce niveau-là de la compétition. Cela a gâché la fête. Et puis mes joueurs font parfois des efforts pour être présents au match et là ils n’ont pas pu jouer. Il y a même un gars de chez nous qui a perdu sa grand-mère mais qui était là. C’est très frustrant !"