REPDL: Ballau 15-15 (6X3), Gobitaka 4-5, Waterlot 5-1, Hamaide 4-3, Coubeau 4-4, Fontaine 5-3 (2X3), Ralet 7-2 (1X3), Cortese, Patte, Canindo.

Mises sur orbite par une Krys Ballau en feu, les Lupipontaines bousculaient un adversaire de L1/R1 pourtant bien doté en taille et capable d’imprimer un rythme élevé. Après 26-11 et 30-15, écarts maximaux, les Gantoises se rapprochaient à 44-38 au repos et passaient devant à la reprise: 44-47 et 47-51. Les Eclairs ne baissaient pas les bras et répliquaient à 58-51 par Ballau et Hamaide (dans l’ombre). Dans le dernier quart, les fautes pesaient. Gentson pressait mais butait contre la zone. Et PDL émergeait à 71-71.