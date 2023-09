Stephan Streker préface le choc historique en coupe de Belgique

Vaincre le signe indien

"Ce tirage est simplement génial, entre deux grands clubs de tradition du football belge, lance le Bruxellois. Je me souviens que l’Olympic s’appelait l’Olympic de Montignies dans le temps ! Ce sera un beau match entre francophones et je vais bien sûr tout faire pour y aller. Je me rappelle que le RWDM fut champion en D2 amateurs en 2018 à Charleroi. C’était à trois journées de la fin. Les Dogues avaient gagné 2-1, mais conjugué à un mauvais résultat de Liège, le RWDM fut sacré champion. Le public était nombreux, l’Olympic avait réservé toute une tribune aux fans bruxellois, au nombre de 2000 à envahir le terrain pour fêter le titre. Je suis supporter de Molenbeek depuis l’âge de 10 ans, j’avais accompagné papa au stade. Cela reste toujours une question de tradition et de famille."

Mais, en dehors d’une affiche historique, il y aura une qualification pour les huitièmes de finale à aller arracher. "Je vois le RWDM se qualifier même si c’est une compétition maudite pour nous. Nous avons par le passé été éliminés par Anderlecht, notre rival de légende en aller-retour et n’avons jamais gagné le trophée, ni même été jusqu’en finale. J’espère que la tradition va s’inverser et que nous remporterons cette année le trophée."