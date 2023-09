Michel Dufour n’a pas manqué de superlatifs

Les habitués de Monceau n’ont certainement pas reconnu leur équipe dimanche après-midi, essentiellement en seconde période. À l’issue de la rencontre perdue, pour rappel, sèchement 0-3, Michel Dufour a notamment utilisé le mot amertume pour décrire ses premiers sentiments. "Il y a une frustration totale. En première mi-temps, nous avons eu énormément d’occasions pour ouvrir le score", pointait l’entraîneur moncellois. Cela aurait pu prendre une autre tournure. "Nous prenons ce premier but sur phase arrêtée à la quarantième et cela nous coupe les jambes. En seconde période, ils inscrivent le deuxième but sur leur premier contre."