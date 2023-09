Le RCIT et le Bois du Prince sont en finale

Le RCIT a accompli sa mission en éliminant le Neerpeltse TC. Pierre Hanne (B + 2/6), Michaël Lefèvre (B + 4/6) et Marc Boelaert (C30.5) ont permis au CIT de passer en tête après les simples. Boelaert, qui n’avait pas participé au quart de finale, s’est révélé être un renfort de choix puisqu’il a battu un C15.3. Il a remporté son match au tie break du dernier set. Un point qui s’est révélé être crucia pur la suite des événements. Hugues Belsack (B + 2/6) s’était fait surprendre par un joueur un peu moins bien classé que lui (B + 4/6). Le double formé par Patrick Delava et Michaël Lefèvre a validé la qualification des Lovervalois. Dans le même temps, Hugues Belsack et Marc Brunée se sont inclinés. Score final: 4-2.

Il ne s’est pas fallu de grand chose pour que l’on assiste à la finale tant rêvée puisque le Bois du Prince n’a été éliminé qu’au décompte des sets. Le Wellington en a gagné deux de plus. Sébastien Marievoet, classé B + 2/6, a réalisé une jolie perf en dominant en trois manches un B-2/6. Victoire aussi pour Thierry Zuinen (B + 4/6) dans le match des numéros 2 de chaque équipe. Philippe Denis (C15.5) et Olivier Bauden (C30.1) ont perdu leur match en deux sets. Dans les doubles, Sébastien et Thierry n’ont pas eu voix au chapître et la victoire en trois manches de Dimitri Kennes et Benoît Deknop n’allait rien changer. C’est donc le Wellington que le RCIT Loverval affrontera en finale samedi prochain.

Le Bois du Prince aura toutefois bel et bien une équipe en finale puisque les 45-1 se sont imposés à l’Orée ! Ils avaient pris une belle option après les simples: victoires pour les trois B0 David Wyngaert, Geoffroy Debelle et Frédéric Borlée, défaite pour le C15 Christophe Dufrane. Il ne manquait qu’un double pour passer: les Princes ont gagné les deux (David et Frédéric, Geoffroy et Christophe). Les gars de Montigny-le-Tillleul affronteront Fayenbois pour le titre.