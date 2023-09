Amélie Collin encore championne de Belgique

Les championnats de Belgique juniors-espoirs organisés à Jambes par le Sambre et Meuse Athlétic Club se sont déroulés sous une chaleur accablante. Ce qui n’a pas perturbé Amélie Collin, puisque l’athlète de l’UAC est tout simplement repartie avec le titre de championne espoir sur 800m dans le chrono de 2'12.35. Championne du Hainaut, universitaire, LBFA et Belgique: le tableau est complet ! "C’est mon 4e titre de championne nationale en tant qu’espoir: j’en ai désormais deux en indoor et deux en outdoor, comptabilise-t-elle. J’en ai aussi un chez les juniores en indoor. Et pourtant je n’étais pas sûre de pouvoir prendre part à ce championnat car je manque clairement d’entraînement. Mon objectif principal de la saison qui était de descendre en dessous de 2'10, a été réalisé précédemment, le 17 juin à Ciney, donc on peut dire que c’est une belle saison qui s’achève."