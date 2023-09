Arbitre: M. Lapierre.

Cartes jaunes: De Smet, Mesrouri, Dang, Rosa.

Carte rouge: Fall.

Buts: Midulla (1-0, 15e), Dang A Bissene (1-1, 55e), Mesrouri (2-1, 65e), Bodson (3-1, 84e), Bahati (3-2, 86e).

RANSART: Minsart, Binon, Midulla (80e Quina), Castellana, Bodson, Courtin, Rosa, Querriau, Mesrouri (90e Crocco), Micelli (84e Algun), Zidda.

GILLY: Bettega, Dang, Bahati, Taburiaux (75e Nave), De Smet (75e Toutou), Taflan (75e Kabeya), Dahmani, Di Pietro, Barakhoev (69e Malla), Tandoum, Fall.

Le Stade André Robert était bien garni à l’occasion de ce derby. Après un quart d’heure de jeu, Midulla ouvrait le score d’une splendide frappe en drop laissant pantois Bettega. Les Gayolles manquèrent l’égalisation mais Dang Bissene plaçait une tête piquée trop faible que pour inquiéter Minsart. Vers la demi-heure, Bodson alertait chaudement la défense visiteuse qui écartait le danger en corner. Sur celui-ci, Bodson y allait d’une tête rageuse qui flirtait avec la transversale. Mesrouri des vingt mètres envoyait ensuite le cuir juste à côté du but.

La deuxième mi-temps s’équilibrait dans les échanges et Gilly parvenait à égaliser par le colosse Camerounais Dang Bissene, dernier transfert entrant gillicien venu d’Espagne et apportant sa présence athlétique dans le rectangle. Peu après l’heure de jeu, Midulla centrait au cordeau et Mesrouri concluait facilement. Ransart était aux commandes et creusait l’écart par Bodson, à six minutes du terme de la partie. Vital Bahati redonnait espoir aux siens mais trop tard, Ransart remportait le derby. Diego Zidda restait lucide: "Nous avons pris ce match comme les autres, un match à la fois. Nous évitons le piège tendu par Gilly venu chez nous pour gagner. Nous sommes parvenus à les maîtriser sans se faire prendre en défaut. Ce sont trois points importants. Dans le contenu on montre une réaction après l’égalisation, le plus important restant de mettre un but de plus que l’adversaire. Nous signons un 12 sur 12 mais avec la tête froide sans se prétendre favori. Le championnat est encore long."

Du côté gillicien, on retiendra la bonne entrée en matière de Dang Bissene auteur de l’égalisation: "Vous avez vu le match, l’arbitrage est déplorable mais je ne veux pas que l’on dise que je pleure pour mon premier match à Gilly. Le travail d’équipe continue et on espère que cela va prendre."