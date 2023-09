Piège en Hesbaye

CFB: Lambiotte, Polizzotto 2-9 (1X3), Gonzalez, L. Foerster 4-10, Mestdagh 3-8, Menten 4-4, Laviolette, Coibion 7-2, Hennau 2-11 (1X3).

Le CFB est tombé dans un piège, samedi à Haneffe. Dans une salle pas facile, sans Camille Hislaire (un coup dur à l’intérieur au vu de sa présence au rebond et en défense), les Bernardines ont eu droit à un traitement de faveur de la part du corps arbitral. Les visitées fautent à 13 reprises. Les Hennuyères ont été sanctionnées 29 fois. Plus du double !

Cela s’est traduit au tableau de marque par un score de 42 à 22 au repos. La réaction opérée par les anciennes à l’arrière et les jeunes à l’intérieur a bien failli réussir.

Arlon 51 – Pont-de-Loup 72

"Arlon nous a posé problème en première mi-temps en raison de son jeu physique et de sa taille, explique le coach Laurent Consoli. L’adversaire a cependant commis l’erreur de passer en zone à la reprise. En trois attaques, nous l’explosons, en exploitant le repli défensif plutôt lent des Luxembourgeoises et leur manque d’intensité. Nous encaissons peu et nous piquons de nombreux ballons de contre-attaque. Contre une telle équipe, il fallait imposer un rythme élevé. Nous l’avons fait."

Rappelons que les promues se produiront ce soir au hall Moraux face à la Landelijke 1 du Gentson (20 h 30), dans le cadre de la Coupe de Belgique. Une belle affiche pour un jour étonnant. "Nous avons proposé 13 dates !" Dom.A.