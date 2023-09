Arbitre: M. Lemaire.

Cartes Jaunes: Mucci, Vallera, Cortvrint, Sylla, Nzuzi Nzolani.

Buts: Cortvrint (0-1, 41e), Fosso Gangnang (0-2, 62e ; 0-3, 73e).

MONCEAU: Lazitch, Lissens (64e Prestifilippo), Bouterbiat, Navona, Pina, Fernémont, Magotteaux (46e Sylla), Van Landschoot, Mucci, Traore, Laurent (72e Caudron).

PAYS VERT: Biévez, Hospied (71e Bamenga Bofenda), Herbecq, Vandeville, Druart, Nzuzi Nzolani, Cortvrint (76e Dekampener), Dubois (63e Bonnier), Leleu (83e Delaunoit), Vallera, Fosso Gangnang.

Sous une chaleur écrasante, les deux équipes ont proposé une première mi-temps équilibrée avec des opportunités de part et d’autre dans le premier quart d’heure. Monceau prend petit à petit les devants et se crée alors une kyrielle de possibilités. Bouterbiat place à côté après avoir éliminé le portier adverse et chaque joueur offensif moncellois à l’opportunité de donner l’avance à son équipe, sans succès.

Comme souvent dans ce genre de matches, lorsqu’une équipe se crée autant d’occasions sans parvenir à marquer, la formation adverse la punit. Pays Vert a bien mis en pratique cette théorie tant de fois démontrée dans le football. Cortvrint reprend parfaitement de la tête sur corner à moins de cinq minutes de la pause pour donner l’avance aux siens.

L’amertume du coach moncellois

Au retour des vestiaires, Monceau tente de repartir de l’avant sans parvenir à se montrer très dangereux. Au contraire, Fosso Gangnang conclut une belle reconversion offensive pour faire le break après l’heure de jeu. Cela devient alors trop facile pour Pays Vert qui plante un troisième but à la 73e alors que les troupes de Dufour gaspillent encore de nombreuses possibilités.

"C’est une après-midi parfaite, reconnaît Pascal Verriest, l’entraîneur de Pays Vert. Nous avons su faire mal à notre adversaire quand il le fallait. Nous avons plusieurs joueurs qui peuvent aller marquer des buts. En première mi-temps, il y a eu des occasions de part et d’autre mais nous avons pu tenir le zéro."

Michel Dufour était lui nettement plus déconfit que son homologue adverse: "Nous avons les possibilités pour marquer mais nous ne le faisons pas et nous nous faisons punir. Je suis vraiment très amer de ce que j’ai vu car nous avons essayé en seconde mi-temps mais n’importe comment."