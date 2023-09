Les leaders toujours invaincus

Le choc de cette quatrième journée de championnat a accouché d’un match nul. "C’était un beau match de P3, serré et avec de l’engagement. Le niveau était bon avec de bonnes phases de jeu. Ce qui est dommage, c’est que nous marquons en premier et laissons échapper la victoire. Mais voyons plutôt le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, face à une grosse équipe. On reste invaincus, donc je suis quand même satisfait, se félicite Jeremy Lemarque, le T1 de Jamioulx. Même son de cloche pour l’autre Jérémy. C’est un bon point vu la physionomie du match. Dix points sur douze comme bilan c’est très satisfaisant en jouant de grosses équipes du championnat. On ne pouvait pas espérer mieux. Tout le monde est satisfait et c’est totalement mérité vu le travail effectué", confirme Jérémy Misson, le coach farciennois.