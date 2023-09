Arbitre: M. Charlier.

Cartes jaunes: Bulteel, Rei.

Carte rouge: Morain (2c.j., 82e).

Buts: Vanhorick (1-0, 7e ; 5-1, 66e), Giorlando (2-0 sur pen., 22e; 4-0 sur pen., 45e), Brismez (3-0, 38e), Rei (4-1, 58e).

PÀC/BUZET: Vandenvelde, Servais, D. Francart, Dufer, Ficheroulle, A. Francart, Van Roosendael, Dehont (74e Meo), Brismez (74e Dauby), Giorlando, Vanhorick.

MOLENBAIX: Fernez, Debuysschère (22e Rei), Deneyer (46e Bomolo), Vandenhove, Morain, Rawash, Duchatelet (46e Coqu), Bouzid, De Coninck (46e Dinguidi), Plume, Bulteel.

"M ais qu’est-ce qui s’est passé, on les a tapés." Ce chant de victoire repris en chœur par l’ensemble du vestiaire pont-à-cellois résume à lui seul la folle journée des joueurs locaux. Pourtant, l’entame de match laissait craindre le pire tant l’équipe visiteuse aurait pu marquer l’un ou l’autre goal.

À la 5, Rawash tentait un lob astucieux qui touchait le gant de Vandenvelde et la latte. Sur le corner suivant, Vandenhove étrangement seul plaçait sa tête superbement repoussée par le dernier rempart des Coalisés. Dans l’autre rectangle, la première phase arrêtée du PàC se transformait en but. Contre le cours du jeu, le duo magique Giorlando-Vanhorick débloquait la situation.

Deux doublés

À la 22e et en fin de période, Giorlando se transformait en buteur sur deux penalties. Entretemps, c’est encore une fois un corner distillé par ce dernier qui trouvait la tête de Brismez au second poteau. 4-0, la messe était déjà dite à la mi-temps. Dans le second acte, par deux fois, Vandenvelde remportait un face-à-face avant de s’incliner sur une frappe sèche de Rei à l’entrée du rectangle. Juste après cette réduction du score, les PàCmen reprenaient leur marche vers l’avant. Vanhorick ne cadrait pas après avoir dribblé le dernier rempart visiteur, mais trouvait finalement la faille pour la seconde fois de la journée à la 66e.

Avec cette victoire, PàC/Buzet saute son adversaire du jour pour s’installer aux portes du Top 5.