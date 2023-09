Jumet exulte, PàC/Buzet crie au vol

Battus dans les derniers instants de la rencontre à Ecaussinnes, Mathieu Huyghebaert et ses joueurs ne s’attendaient pas à vivre pareil scénario. La frustration était grande. " On s’est fait voler. En première mi-temps, on ne méritait pas grand-chose, on a voulu prendre la possession à notre compte mais on n’a pas été bon. Puisque nous étions menés à la mi-temps, j’ai effectué des changements tactiques et on a rapidement égalisé et mieux joué. Nous étions totalement transformés. À la 80 e , on passe devant sur un but valable, mais l’arbitre l’annule pour un hors-jeu inexistant. Même l’équipe adverse avait remis le ballon au milieu du terrain. Et à la 93 e , Ecaussinnes marque sur un but hors-jeu. On peut avoir un arbitre incompétent, mais j’espère juste que ce n’est pas de la malhonnêteté ", déplorait le T1 des Coalisés.