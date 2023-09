Gosselies est récompensé de sa patience

Cartes jaunes: Badibanga, Alestra, Boulanger, Circina, Descamps, Kabuyi.

Buts: David (1-0, 59e), Bollens (1-1, 69e), Staes (1-2, 70e).

NEUFVILLES: Lauro, Tshibal, Circina, Descamps, Tarifs (59e Flament), Mbwebwe (75e Alves), Bah (75e Özer), Haddane (46e Simon), David, Jadot, Defontaine.

GOSSELIES: Chalon, Pingaut, Davrichov (46e Alestra), Staes, Laloux (76e Kabuyi), Boulanger, Dury (66e Bollens), Seggour (83e Van Haesbroeck), Aragon, Badibanga, Bastin.

Les Gosseliens s’attendaient à un match compliqué ce dimanche à Neufvilles. Ils n’ont pas été déçus. Ils ont affronté une formation sonégienne repliée et décidée à miser sur le contre. Les Casseroles ont donc pris le match à leur compte et ont monopolisé le ballon dès les premières secondes. Avec de nombreuses occasions franches à la clé mais pas de but. "Malgré tout, je trouve que nous avons géré ce match avec intelligence, juge Steve Pischedda, l’entraîneur gosselien. Nous avons été patients quand le gardien adverse réalisait un match extraordinaire. Nous aurions dû mener 0-3 ou 0-4 à la pause."

Comme souvent, ce genre de scénario, avec une équipe ultra-domininatrice mais en manque de réussite, permet à l’adversaire d’ouvrir le score. Ici, via David. Mais Bollens, monté au jeu une poignée de seconde avant, égalisait dans la foulée et Staes offrait les trois points à des Carolos soulagés. "Nous égalisons sur un joli coup franc et le deuxième but vient d’une action de plein jeu. La montée au jeu de Bollens a été une réussite mais je tiens aussi à pointer l’apport des autres remplaçants qui ont tous aidé dans une rencontre difficile vu la chaleur qui a pesé sur les organismes. Cette victoire nous permet de reprendre notre marche en avant après la défaite à Tertre. Neuf sur douze, c’est pas mal pour un début de championnat d’autant plus que nous avons déjà affronté le Pays Blanc et Tertre."