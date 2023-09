Arbitre: M. Bughin.

Cartes jaunes: Djame, Brogno, Gryspeert, Gentile, Herder.

Buts: Djame (0-1, 45e), Blaha (1-1, 45e ; 2-1, 79e).

GERPINNES: Wildschutz, Herder, Mousset, Philippart, Blaha (92e Berdoyes), Vandenbergh, Faverly, Contino (86e Benkahla), Feria Matias (80e Gentile), Arcangeli (63e Mucci), Schellens.

COURCELLES: Forlini, Djame, Laurent, Roman, Altintas (63e Dejaiffe), Servidio, Gryspeert, Convertini, Brogno (77e Soualmi), Tamoh, Gilliard (77e Lardinois).

Il y avait de la revanche dans l’air et les deux formations ont poussé fort avant de devoir lever le pied, la faute à une chaleur irrespirable. Comme le suspense du derby qui a vu, tour à tous, les deux formations passer à deux doigts de l’ouverture du score. Altintas a heurté le cadre, Arcangeli l’a frôlé. Quant à Blaha, il a buté à deux reprises sur Forlini.

Bref, toute la première période, il y avait du but dans l’air. Mais il a fallu attendre les arrêts de jeu et une superbe frappe de Djame pour voir Courcelles se détacher. Une joie de très courte durée puisque la rentrée au vestiaire n’était pas encore actée qu’un Blaha très actif remettait les compteurs à zéro d’un pointu qui traversait une forêt de jambes.

Le soleil n’aidant pas, la partie se calmait à la reprise et les déchets se multipliaient. Gerpinnes dominait mais Feria Matias butait sur Forlini. En face, Laurent donnait des sueurs froides à tout le stade. Un comble sous 35 degrés. D’abord en frappant de loin puis via un face-à-face avec le portier local, finalement remporté par ce dernier. Wildschutz qui récidivait sur le corner en détournant une terrible frappe du même Julien Laurent.

Le but victorieux tombait, finalement, en faveur des promus. Feria Matias s’échappait sur la droite avant de délivrer un caviar sur la tête de Blaha. Un doublé synonyme de trois points.

"Gerpinnes poursuit son petit bonhomme de chemin via ce succès entièrement mérité, juge Juiseppe Di Maggio, l’entraîneur gerpinnois. C’était important face à une belle équipe de Courcelles qui nous a battus en coupe. 7 sur 12, on aurait signé des deux mains pour commencer le championnat de cette manière car cette P1 est vraiment belle."

"Cette défaite est logique tant Gerpinnes nous a donné une leçon d’envie, pointe Olivier Calvo, le coach courcellois. J’avais de nombreuses défections mais j’attendais qu’on me montre plus, notamment au pressing. Nous avons joué trop bas. C’est un derby à oublier au plus vite même si ce match me tenait particulièrement à cœur…"