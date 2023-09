Compliqué mais prometteur

Belle opération de la part du groupe de Jean-François Duez sur le terrain d’un promu. "Les conditions de jeu n’étaient pas évidentes. Le parquet est en piteux état et la chaleur était étouffante. Après un bon démarrage (+7), nous avons peiné en défense (23-23 à la 10e). Les filles serrent les boulons dans le deuxième quart et nous filons à +17 au repos. La reprise a été délicate. Nous butons contre la zone mais je tiens à signaler l’excellente mentalité affichée par les filles, ainsi que la condition physique. Jupille n’est pas revenu à moins de 6 points. Nous sommes restés consistants en défense, à l’image de Sarah Vandewattyne, précieuse en diable à l’intérieur, alors qu’elle évolue au 3 en D1, et au rebond."