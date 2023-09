Chimay/Virelles et Erpion au top

Avec un groupe amoindri, les Boussutois sont allés chercher une victoire de prestige sur la pelouse de Forges. "L’infirmerie est bien remplie et on est venu sans nos maillons forts, résume Marc Roelants. J’espérais surtout limiter la casse. On a fait mieux que ça, même si ça n’a pas été très académique. Forges ne nous a pas vraiment mis à mal. Je m’attendais à souffrir plus. C’est une victoire arrachée avec les tripes." En face, les Glorieux estiment qu’un nul aurait été logique. "Le premier but nous a coupé les jambes car il y a un hors-jeu flagrant non signalé, peste Rudy Genova. Je pense que chacun a eu sa période. Nous n’avons pas réalisé un grand match malgré tout. On avait déjà eu un avertissement la semaine passée à La Buissière. Ça nous remet les pieds sur terre. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes en reconstruction et nous avons encore du pain sur la planche."