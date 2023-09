CEP: Austin 5-0/2 (1X3), Musey 0-12/0 (1X3), Moons, D’Eusenio 2-0/0, Guasto 12-5/0 (3X3), C. Lambot 0-3/8 (1X3), Steinier 14-8/2 (4X3), Degimbe 3-7/5 (3X3).

ANDENNE: Ji. Stas 6-8/2 (4X3), Stassen, André3-0/8 (2X3), Beaujean R. 3-0/5 (2X3) et T. 4-5/5 (1X3), Grégroire 2-13/4 (1X3), Depouhon 4-7/5 (1X3), Malherbe 2-9/0, Moxhon 3-8/2 (2X3).

Duel intense. Le CEP Ladies parvenait à soutenir la comparaison malgré ses nombreux absents. Thomas Guasto effectuait une rentrée remarquée en soutien de Steinier et Degimbe. Musey se mettait aussi en évidence dans le deuxième quart. Mais le débat restait serré jusqu’au bout et un triple de Stas amenait 71-71. Le score n’évoluait pas dans le 1er extra-time. Par contre, le CEP craquait dans la deuxième prolongation.

Fleurus/Campinaire 85 - Braine 61

21-20, 14-12, 22-16, 28-13

CFB: Lecomte 4-5, Ahmed 0-2, Sculier 3-6, Blaise 7-8, Bearzotti L. 16-12 (5X3) et R. 5-1 (1X3), J. Mertens 0-6, Rosen, Steenberghs 0-4, Verlinden 0-6 (2X3).

Le score est trompeur dans la mesure où ce n’est qu’au début du quatrième quart que les hommes de Steph Huegaerts ont réellement plié le match en filant de +7 (58-51) à +21 (73-52) via le trio Lucas Bearzotti-Blaise-Sculier et au vif plaisir d’une salle André Robert très bien garnie.

Jusque-là, les visiteurs de Gianni Maren, par leur collectif et leur présence au rebond, étaient parvenus à faire oublier une longueur de banc réduite (à huit dont le jeune carolo Minucci): 3-9, 23-32, 35-32 au repos (Lucky Lucas, déjà) et 43-39. Ceci dit, tous les Bernardins se sont mis en évidence. Souvent dans l’ombre, les Steenberghs, Verlinden et Mertens ont été précieux. A noter que Loïc Duding (mollet) s’est échauffé.