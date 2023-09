Thuin mûrit vite

Thuin est la seule équipe, avec Snef, à rester invaincue en ce début de championnat. Et ce n’était pas vraiment attendu par son entraîneur, Thomas Licot: "Avec plus de 15 transferts cet été, c’est inespéré. La mayonnaise a pris rapidement. Le groupe fonctionne bien et les résultats sont au rendez-vous. Cela dit, nous ne nous emballons pas. Nous venons de disputer trois rencontres abordables. Nous allons maintenant affronter cinq adversaires qui affichent des ambitions plus élevées." Et cela même si Fontaine, attendu à la Crombouly dimanche, est lanterne rouge. "Je connais bien les Fontainois. Ils vont relever la tête. Ils ont réalisé les transferts nécessaires pour jouer une place de choix dans la série. Il y a d’ailleurs plusieurs anciens de chez nous là-bas. J’espère que nous assisterons à une belle rencontre et qu’il y aura du public. Cela dit, la pression sera de leur côté. Nous jouons le maintien. Après ce 9 sur 9, il nous reste 25 points à prendre. Nous avons le temps. Pour eux, s’ils reviennent bredouilles de chez nous, cela va commencer à devenir compliqué."