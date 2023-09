Premier test pour Chimay/Virelles à Rance

Les Chimaciens ont démarré fort leur saison. Les trois victoires en trois matches (et deuxième meilleure attaque de la série) mettent les hommes de Fabrice Meurant dans de bonnes dispositions avant leur premier gros test de la saison en déplacement à Rance. " Notre premier objectif est de faire mieux que l’an passé, ce qui n’est pas compliqué , entame le T1. Tout n’est pas parfait parce que, contre Nalinnes, on a marqué sept fois et ça aurait pu être plus. On a encaissé une fois et ça aurait pu être plus. Offensivement, nous sommes armés mais défensivement, il y a encore du travail. J’estime que nous sommes actuellement à 60% de notre potentiel. Ce début de championnat est incomparable par rapport à l’année dernière. Nous nous sommes bien renforcés, la mentalité est différente aux entraînements. "