Les Cougars ne s’enflamment pas

Trois succès en autant de sorties, à la rue de la Bassée, on se frotte les mains. "C’est inespéré même si c’est le début de saison dont nous rêvions, se félicite le coach ransartois, Vincent André. Nous recueillons directement les fruits de notre travail en amont. Nous avons bien travaillé et nos transferts sont une réussite. La sauce a directement pris." Cela étant dit, les Cougars ne se voient pas plus beaux qu’ils ne sont pour autant. "On ne se pose pas de questions, confirme Vincent André. Tout s’emboîte bien pour l’instant mais pas question d’aller trop vite en besogne. Notre groupe est motivé mais sait se remettre en question. Ransart débute un nouveau cycle avec de la jeunesse et de l’expérience mais, surtout, de la motivation."