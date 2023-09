Le FT Charleroi fait le job

Cartes jaunes: Cordier, Abdallah, Vandecaetsbeek

Buts: Rahou (1-0, 1er; 3-2, 13e), Lamsaiah (2-0, 5e; 6-4, 28e), El Hassani (2-1, 7e), De Kerf (2-2, 10e; 10-5, 38e), Arslan (4-2, 19e; 10-4, 35e), Atssouli (5-2, 20e), Amajoud (5-3, 26e), Elias (5-4, 27e), Ouadi (7-4, 29e; 8-4, 30e), Ghislandi (9-4, 33e).

Arborant leur nouvelle vareuse, les Blues du Futsal Team Charleroi espéraient reproduire la même entame de match que lors de la journée inaugurale à Herentals. Pour ce faire, les joueurs locaux pouvaient compter sur Rahou qui, après 10 secondes de jeu, ouvrait la marque via une Madjer.

À la 5 minute, Lamsaiah trouvait astucieusement l'ouverture en plaçant le ballon entre les jambes du gardien adverse. Alors qu'on pensait les gars de Luiz Aranha lancés sur du velours, Malle réagissait en l'espace de trois minutes. D'abord par El Hassani, puis via un pressing gagnant de De Kerf surprenant la défense carolo.

Le T1 carolo relançait alors son quatuor de base. Choix judicieux puisque ce diable de Rahou inscrivait son second but de la soirée sur coup franc.

En fin de période, Arslan redonnait à ses couleurs une nouvelle avance de deux buts.

Le même début

Au retour des vestiaires, comme à l'entame de match, Atssouli trouvait la faille après sept petites secondes. Mais cela ne suffisait toujours pas à rassurer les Blues, qui voyaient Malle revenir dangereusement en inscrivant deux buts en une minute. Lamsaiah sonnait alors la révolte et son pressing lui permettait d'inscrire son deuxième but, avant que Ouadi par deux fois redonne de l'air au Futsal Team Charleroi. Jusqu'au bout, Ghislandi s'arrachait pour inscrire le 9-4. Bien servi par Ouadi, Arslan y allait aussi de son doublé avant que Malle réduise l'écart via gardien volant.