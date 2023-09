Dans les chiffres, avantage aux Farciennois qui comptabilisent une meilleure attaque (10 buts contre 8) et une meilleure défense (2 buts contre 3) par rapport aux Jameloviens. Les Farciennois sont également devants sur les confrontations directes enregistrées la saison passée avec un match nul et une victoire. Mais ce dimanche après-midi, Jamioulx tentera d’inverser la tendance et de prolonger son brevet d’invincibilité face à un adversaire désigné comme étant l’un de ceux à surveiller cette saison. "C’est vrai que je me souviens de les avoir désignés comme l’une des grosses équipes de la série en dehors des équipes venant de la P2. Dans le noyau farciennois, tu vois que ce sont des joueurs qui ont eu une belle formation et certains ont même joué un peu plus haut. Je ne suis pas du tout surpris par leur début de saison, malgré le fait qu’ils ont affronté de grosses équipes comme Froidchapelle, Solre-St-Géry ou encore Nalinnes", souligne Bastien Romeyns, le buteur Jamelovien.

Tout comme son équipe, Bastien Romeyns est lui aussi occupé à faire un très bon début de championnat avec deux buts inscrits en autant de rencontres. Mais l’euphorie est encore loin de pointer le bout de son nez dans le vestiaire de Jamioulx. "J’espère que ça va durer aussi bien collectivement qu’individuellement. Mais notre objectif premier reste le Top 5 et on est bien parti pour l’atteindre. Le match face à Farciennes arrive au bon moment et ce sera notre premier gros test. Il faut cependant rester prudent et encore jeudi à l’entraînement nous avons eu droit à un petit pitch pour rappeler qu’il n’était pas encore question de parler de titre. On est bien parti pour faire une belle saison et c’est très important de bien commencer. D’abord, visons le Top 5 et le tour final avec 20 points par tranche et puis plus si affinité. On fera un bilan à mi-saison, mais il est certain que je rêve d’un titre avec Jamioulx", sourit l’attaquant local.