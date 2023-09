Les Carolos veulent confirmer la parfaite entame de championnat

Passé ce premier match piège, voilà déjà un second qui se profile dans le Limbourg chez la bête noire de My-Cars Charleroi. "J’ai eu la chance de les visionner et c’est fort physique. Cela reste une équipe flamande typique qui joue avec le pivot, qui se montre hargneuse et agressive dans le bon sens du terme. Je sais aussi que l’entraîneur local travaille beaucoup sur les phases arrêtées sans oublier que ce n’est pas une salle en parquet. Ce qui les avantage. Beaucoup de personnes du club m’ont confié qu’il s’agissait de notre bête noire", prévient Rosario Persichetti. Le coach pourra compter sur le retour de Karakilic, mais devra faire sans Amelot touché à la cheville.

Assurer à domicile

Comme son voisin, le Futsal Team Charleroi espère engranger la victoire pour sa première sur le parquet de la Garenne. Il faudra se défaire d’une équipe de Malle elle aussi en confiance après son succès face au promu visétois. "Ça va être compliqué, car Malle sort d’une saison très difficile et possède un entraîneur qui fait du bien au groupe et qui sait motiver et enflammer son équipe. Je m’attends à un match engagé. Il faudra vraiment bien négocier ça", confie Luiz Aranha, le T1 des Blues.

Comme à Herentals la semaine dernière, l’entame de match risque d’être importante. Cela tombe bien puisque les hommes du président Troiani sont connus pour commencer les rencontres tambour battant. "C’est ce que j’ai aimé la semaine dernière. Notre entame de match était très bonne où pendant vingt, vingt-cinq minutes nous avons été réalistes et sérieux."

Forfait lors de la journée inaugurale, Vanden Berghe réintègre le noyau.