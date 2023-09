Le Relais Wallon carolo en ouverture des Fêtes de Wallonie à Monceau (vidéo)

Côté course, rapidement, les "Anes! Si" prennent les commandes. Les premiers relayeurs donnent tout. Mais dès le début du second tour, la Team Vertigo, appelée pour l'occasion "Verrestigo4pèket", composée de Erwin Provoost, John Smet, Dorian De Groote et Glenn Hadj prend les rênes pour ne plus jamais laisser la chance aux autres. Les quatre coéquipiers s'imposent avec un peu moins de sept minutes d'avance sur les "CFLL", une équipe composée de Kevin Rinalducci, Kevin Bardax, Damien Barbieux et Bryan Lagrace. E.T. et ses ovnis, Jonas Wauthy, Armand Detroz, Louis Pierard et Quentin Deconninck, complètent le podium masculin. "Nous n'étions clairement pas là seulement pour courir. Nous avons joué le jeu. Par facilité, en début de course, nous prenons les premiers pèkets qui viennent, mais au fil des tours, nous avons changé de goûts. Les pèkets sont petits, et heureusement, car il n'en faudrait pas plus pour être ivres en fin de course", s'amusent les vainqueurs.

Les "Sacrés coureurs", Christophe Dohn, Sarah Lepage, Thierry Brisack, Emilie Duvieusart, s'imposent dans la catégorie mixte en signant la huitième place au classement scratch. Seule équipe féminine engagée, "Les Papillons", avec Charlotte Dehut, Victoria Pauwels, Lauranne Blondiaux et Tess Servais sont forcément les premières à l'arrivée, et montent sur la plus haute marche du podium.

Cette édition 2023 s'est déroulée sans encombre, avec la promesse, de la part de l'Echevine des Fêtes, Babette Jandrain et de l'Echevin des Sports Karim Chaibai de participer l'an prochain, lors de la 3e édition des Relais Wallon Carolo.

Classements

HOMMES

1. 4verrestigo4pekets (Erwin Provoost, John Smet, Dorian De Groote, Glenn Hadj) 00.33.22

2. CFLL (Kevin Rinalducci, Kevin Bardax, Damien Barbieux, Bryan Lagrace) 00.40.00

3. E.T. et ses ovni (Jonas Wauthy, Armand Detroz, Louis Pierard, Quentin Deconninck) 00.40.28

4. Les Fétards (Justin Leclercq, Hugo Darvai, Nicolas Berger, Cyril Baudoux) 00.40.28

5. Aucune Idée (Geoffrey Van Den Noortgate, Thomas Liégeois, Xavier Vertoni, Gueric Pirotte) 00.40.48

MIXTES

7. Sacrés Coureurs (Christophe Dohn, Sarah Lepage, Thierry Brisack, Emilie Duvieusart) 00.40.58

8. MLT Team (Maxime Walravens, Julien Nguyen, Fanny Deghorain, Nicolas Rauchs) 00.41.09

9. Anes, Si ! (Elise Lacour, Simon Ninhoul, Megane Niesen, Augustin Pierard) 00.41.12

10. Gazelles Sangliers (Vanessa, Caroline, Antoine, Pierre) 00.43.29

12. Drygs 2+2 (Perrine et Tom Drygalski, Bénédicte, Mathilde)

FEMMES

1. Les papillons (Charlotte Dehut, Victoria Pauwels, Lauranne Blondiaux, Tess Servais) 00.54.02.