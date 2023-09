Tchalou: "Suzy" et "Dholi" se confient…

Suzy a joué son premier match lors du Wallonia Tour ce week-end en tant que libero. Ugo Blairon a expliqué aimer mettre ses joueuses dans des situations d’inconfort lors de la phase de préparation: "Ce n’est pas son poste mais j’ai pu voir que Zuzana avait une bonne mobilité et de belles qualités."

Le jeu avant tout

Du côté du Canada, Nyadholi Thokbuom, 1m86, dont les parents viennent du Sud du Soudan, est une grande passionnée. Malgré le fait d’avoir commencé le volley à l’âge de 14 ans et d’être pro pour la première fois, Dholi est déjà internationale. Elle est arrivée ce mardi. Après huit heures d’avion et trois heures de route, Dholi avait envie de "chiller" - profiter – et de découvrir son nouvel environnement volleyballistique. "Ce que je recherche en Belgique ? Rien de spécial. Je veux jouer et encore jouer. Je veux gagner et obtenir des résultats."

Dholi n’est pas là pour faire du tourisme. Zuzy se trouve exactement dans le même état d’esprit: "Ce qui m’intéresse à ce jour ? Le ballon ! (éclats de rire). Je suis tellement impatiente de jouer ! Je veux réaliser de grandes choses avec Tchalou. Je suis là pour ça." Ugo Blairon semble avoir recruté des filles "focus" sur le volley. Des filles folles de leur sport, qui dorment avec un ballon dans les mains. Le coach a simplement recruté des joueuses à son image…