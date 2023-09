La réforme des catégories en question

La semaine a encore été bien animée dans le club de Montignies-sur-Sambre avec 215 inscrits et 23 tableaux. Beaucoup de boulot donc pour Daniel Baudson qui, fort heureusement, a pu faire jouer des matchs sur ses courts couverts lorsque la météo le nécessitait. "Deux journées ont été difficiles et m’ont même contraint de faire disputer quelques rencontres dans d’autres clubs, mais pour le reste on a eu une belle semaine", avance Daniel.

La participation à son tournoi était considérablement à la hausse. "Une bonne quarantaine de participants en plus. Par contre pour le tournoi de doubles que j’organise dans la foulée il y a moins de paires inscrites par rapport à l’an dernier. Et je remarque aussi qu’il y a moins de joueurs qui viennent taper la balle en semaine, pour le plaisir. Globalement cette saison estivale aura été pour mon club une belle réussite."

Du côté de Jamioulx aussi c’est la satisfaction qui prévaut. "Avec 210 inscrits, la participation est similaire à celle de l’année dernière, évoque Michel Kogels. Nous avons été embêtés par la pluie mais cela n’avait rien à voir avec ce que j’ai connu lors du tournoi de l’Astrid il y a quelques semaines !"

Plus de dames 35 et 45 ni de messieurs 45, 55 et 65 ans !

Ces tournois de simples étaient parmi les derniers à se dérouler avec l’ensemble des catégories actuelles. En effet, les clubs ont été avertis à la mi-août par l’AFT qu’il y aurait du changement ! Les catégories féminines pour la saison 2023-2024 sont: dames 1 à 5, dames 25-1 à 4, dames 40-1 à 4, dames 55-1 à 3. Il n’y aura donc plus de dames 35 ni 45.

Chez les hommes: messieurs 1 à 6, 35-1 à 6, 50-1 à 5, 60-1 à 4. Il n’y aura plus de tournois spécifiques pour les 45, 55 et 65 ans ! Une évolution que Daniel Baudson et Michel Kogels jugent globalement positive. "C’est plutôt une bonne chose mais on verra lorsque tout cela se mettra en place", lance Daniel. "Certaines catégories manquaient de combattants, poursuit Michel. Et cela permettra aussi à des tableaux d’être plus étoffés. Par contre les joueurs de 65 et 70 ans seront peut-être moins ravis…"

Michel est beaucoup moins positif lorsqu’on évoque la communication de l’AFT. "Il n’y a pas vraiment eu de concertation. Clubs et juge-arbitres ont été mis devant le fait accompli par courrier."