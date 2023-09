"C’était un match dur mais correct, réagit Giuseppe Deligio, l’entraîneur-adjoint des Carniérois. Nous étions menés 0-3 et il y a eu des échanges assez durs entre deux joueurs. Cela s’est invectivé et le ton est monté entre mon joueur et celui de Couillet. Un autre membre de mon équipe s’est interposé pour calmer tout le monde et il s’est finalement pris deux gros coups de poing. Il est tombé inconscient par terre. Heureusement, l’arbitre était pompier et a donné les premiers soins. L’ambulance a été appelée ainsi que la police afin d’éviter des débordements."

Emmené à l’hôpital, Stéphane Franckx en est sorti le soir même avant d’y retourner car il a été pris de vomissement en cours de soirée. Finalement, le joueur souffre d’une commotion et de contusions. Il doit également porter une minerve. Il a d’ailleurs porté plainte officiellement.

"Nous ne comprenons vraiment pas comment nous en sommes arrivés là, poursuit Giuseppe Deligio. Il y a bien eu un peu de tension et des duels costauds mais comme dans tous les matchs. En plus, je le répète, ils menaient au score. C’est triste d’en arriver là, peu importe le niveau, mais en P4, nous sommes d’abord là pour nous amuser. Le lendemain, les joueurs retournent au travail. Je ne vous cache pas qu’actuellement, nous nous demandons si nous nous déplacerons là-bas au match retour…"

Avec les deux cas de ce week-end, trois rencontres ont déjà été stoppées dans cette série en autant de journées. Déjà trois de trop.