Agata Blairon, la Première Dame de Tchalou

La femme d’Ugo Blairon, Agata, avait annoncé son arrêt de la compétition lors de la saison passée. Il avait aussi été dit que la joueuse n’en resterait pas là. L’ex-joueuse a détaillé ses rôles au sein du club thulisien: "Je vais avoir des rôles au pluriel. Je vais aller là où on aura besoin de moi. Je n’ai pas vraiment de fonction prédéfinie. Par exemple, je m’occupe de l’arrivée des étrangères. Je leur montre comment on trie les déchets dans l’appartement par exemple (rires). On n’y pense pas toujours mais c’est important ! Il faut créer les comptes bancaires, les numéros de téléphone… Ce vendredi, je m’entraîne avec la Ligue Dames car notre seconde passeuse, Léa Josevski, est avec son autre équipe. Je vais donc dépanner. Je ne ferai par contre pas de formation au niveau des jeunes. C’est trop de responsabilités, je trouve."