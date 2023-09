Une finale Bois du Prince-Loverval en 45-2 ?

Les 45-2 se sont eux aussi qualifiés pour le dernier carré en dominant Embourg (4-2). C’était 3-1 après les simples: victoires de Sébastien Marievoet, Dimitri Kennes et Thierry Zuinen, défaite de Benoît Deknop. Sébastien et Dimitri ont assuré la qualif en gagnant leur double. Sur la route de la finale ils trouveront le Wellington.

Malheureusement, il n’y a pas eu de carton plein pour le club de Montigny-le-Tilleul dans cette catégorie d’âge puisque les 45-3 ont été battus à domicile par Lovendegem (2-4). Élimination aussi pour l’équipe des messieurs 2 de la compétition à quatre joueurs emmenée par Thibaut Colin et Benoît Lorent, défaite par le Tennis SDI.

Les 45-2 du RCIT Loverval peuvent espérer retrouver leurs amis du Bois du Prince en finale puisqu’ils se sont eux aussi qualifiés pour les demies (4-2 contre le TC Padel). Pierre Hanne, Hugues Belsack et Michaël Lefèvre ont été les grands artisans de ce succès. Les 35-1 du Kalypso se sont bien battus mais ont été éliminés par le RTC Bellerive. Un set leur a manqué !

Les jeunes Thudiniens champions francophones

Chez les plus âgés, il n’y a malheureusement que des éliminations. Les 55-1 du TC Montagnard ont longtemps cru à la qualification grâce aux victoires de Enio Bellucci et François Baivier, mais les doubles leur ont été fatals. Fin de parcours également pour les 60-1 du RCIT Loverval d’Alain Lefèvre et les 65-2 du TC Fontainois de Canio d’Errico ainsi que pour les dames 7 de Jamioulx (Jessica Jacqmain, Delphine Strimel, Louise Escoyez, Julie Guislain, Lydwine Defourny), seule équipe régionale féminine qualifiée pour ce tour final.

Trois équipes de jeunes étaient en finale samedi. Les garçons 13-2 du RTC de Thuin (Nathan Demesmaeker, Bastien Bequet, Loïs Michaux) sont champions francophones après leur victoire sur les Cinaciens. Les deux autres ont perdu en finale et sont donc vice-championnes: les garçons 15-2 du Viking Chimay (Arthur Cawet, Toine Pire, Loris Remacle) ont perdu le double fatidique contre les Libramontois, tout comme les filles 11-2 du Kalypso (Victoria Verlinden, Sofia Gherdaoui, Katalyna Laculeanu) contre les Temploutoises.