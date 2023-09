Prestianni en voulait plus

Le Wallon avait par exemple beaucoup travaillé en tête de course durant cet interclubs. "Notre leader désigné, le Français Alexys Faure Prost, n’était pas dans un bon jour. Nous avons donc fait sans lui et nous étions à trois dans la bonne échappée. Malheureusement, nous avons fait une erreur: laisser partir le futur vainqueur, Ramses Debruyne, à vingt kilomètres de l’arrivée. Il était protégé dans notre groupe par plusieurs coureurs de son équipe Lotto-Dstny. Dans le final, j’ai roulé pour mon coéquipier Arefayne en vue de la bosse du Petit-Try, mais il s’est avéré que j’étais le plus costaud de nous trois. C’est dommage, car j’aurais pu faire mieux que sixième si j’avais économisé mes forces."

Debruyne, quatrième cette année de Liège-Bastogne-Liège espoirs, n’a plus été revu. Vainqueur en solitaire, le coureur de l’équipe espoirs de Lotto-Dstny a rendu hommage à son coéquipier Tijl De Decker, récemment décédé.

Le classement (98 pts): 1. Ramses Debruyne ; 2. S. Roggeman ; 3. J. Willems ; 6. S. Prestianni ; 10. M. Tasset ; 18. O. Archambeau.