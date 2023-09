Un Erpion décevant perd deux points

Snef et Thuin restent en tête de la série en enchaînant un troisième succès en trois journées de championnat. Autre candidat au titre, Erpion a enregistré un deuxième partage de suite dans ce championnat. "Anderlues a ouvert le score dans une deuxième période que nous avons mal abordée, avoue Marc Marchand, l’entraîneur-adjoint erpionnais. Nous avions livré une première mi-temps correcte et nous avions trouvé la transversale sur une de nos occasions. Mais je suis très déçu de ce qui s’est passé après la pause. Anderlues a mis ce but et le groupe a réagi. Nous avons poussé et avons égalisé alors qu’Anderlues semblait peiner physiquement. Cuypers touche à nouveau la latte en fin de match. Le résultat est évidemment décevant mais il n’y a pas péril en la demeure. Nous comptabilisons un 5 sur 9. Ce n’est pas assez mais cela prouve qu’il reste beaucoup de travail à faire pour avec ce groupe. Nous allons préparer le gros match de dimanche prochain face à Frasnes."