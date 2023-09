Ransart occupe la tête de la P1 !

Cartes jaunes: Zidda, Mesrouri, Leno, Rosa,

Buts: Mesrouri (0-1, 8e ; 0-3, 52e), Miceli (0-2 46e), Rosa (0-4, 88e), Midulla (0-5, 92e).

HORNU: Sius, Chakir, Crapez, Ayivi (66e Léno), Ouadah, Gonzalez, Dubreucq, Benbouali, Montcho (65e Marissal), Hadjeb (66e Tommasi), Chikhi (70e Temu).

RANSART: Minsart, Binon, Castellana, Bodson, Courtin, Hemal (19e Midulla), Rosa, Querriau, Mesrouri (75e Algun), Miceli (82e Larotonda), Zidda (15e Quina).

Les Cougars surprennent en ce début de championnat et se rendaient à Hornu dimanche. Les hommes d’André Vincent ont torpillé les Borains sur leurs terres. Véritable score de forfait et démonstration offensive. Ransart pointe désormais en tête, à égalité avec Tertre.

Le coach n’avait pas la grosse tête pour autant: "Cela n’a pas été notre meilleur match sur les trois disputés en championnat jusqu’ici. Mais avec beaucoup de maturité et de maîtrise nous l’emportons, avec un but rapide sur phase arrêtée. On savait qu’ils allaient se ruer devant, puis on a déroulé sur la fin avec des changements apportant de la fraîcheur. C’est la victoire du groupe. C’est intéressant d’être en tête, avec un neuf sur neuf. Mais c’est trop tôt pour tirer le bilan, gardons les pieds sur terre et continuons sereinement à avancer."