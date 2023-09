Quatre équipes en tête avec sept points

La soirée de samedi a été parfaite pour Frasnes B qui s’est rapidement lancé à Gerpinnes en ouvrant la marque après une petite minute. "Ce but libère toute l’équipe, souligne l’entraîneur Nicolas Massant. J’avais changé mon système de jeu et l’équipe a bien appliqué les consignes et c’est ce qui a fait la différence. Je voulais aussi mettre en avant Jason Lambeaux qui est un joueur très important et qui est polyvalent."