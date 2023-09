CFB: Ballau 0-3 (1X3), Hennau, Di Massa 4-5, Lefèvre 5-0, Bastianini L. 2-0 et A. 8-3 (3X3), Duval 0-2, Michielin 4-0, Bastien 0-2, Sauvage 1-3, Lavia 2-2, Mutuale 0-1.

Ce premier match de la saison souligne, comme déjà expliqué auparavant, les difficultés d’effectif rencontrées en cours de préparation. À l’heure actuelle, les promus ne sont pas à leur véritable niveau. Cela ira mieux quand tout le monde sera là. Et quand Andréa Michielin aura retrouvé le rythme: 4 points, c’est plus ou moins 16 en dessous de sa moyenne. "Tout n’a pas été négatif. Nous n’avons pas été mauvais en défense. L’adversaire était solide. Mais nous n’avons pas su trouver les solutions devant ", souligne coach Zarrella.

Linthout 75 - Olympic 72

21-19, 15-21, 21-16, 18-16

MSM: Piérard 1, Le Marec 8, Madarasz, Behaderovic 15, Milhi 6, Vitali 11, Hoebeke 4, Galoppin 9, Th. Blaise 15, Cambioli 3.

"Le verdict est frustrant. Nous avons eu toutes les cartes en main pour l’emporter. Nous menons de 6 points à trois minutes du terme. Nous gérons mal. Nous faisons preuve de naïveté et l’adversaire joue très bien le coup en allant chercher les fautes et les lancers", résume Damien Vlegels, Le coach mont-sur-marchiennois ne jette pas le bébé avec l’eau du bain. "Nous menons durant 39’ et 30’’. Dans l’ensemble, nous avons été bons, malgré les 6-7 pertes de balle contre le press et les difficultés parfois rencontrées au rebond. Cela fait partie de l’apprentissage: il faut savoir tuer un match quand on en a l’occasion."