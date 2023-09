Arbitre: M. Boogaerts

Cartes jaunes: Ndedi, Moriconi, Ghesquière, Agyapong, Paulet, Breugelmans, Mboko

Buts: Agyapong (1-0, 3e), Kamara (1-1, 17e), Gilis (2-1 sur pen., 21e), Kouri (2-2, 72e), Idumbo (3-2, 90e).

OHL: Ravet, Ngawa, Acquah (80e Deconinck), Breugelmans, Gilis, Van Bost, Parmentier, Shkurti (84e Hassouan), Lausberg, Idumbo, Agyapong (72e Mboko).

OLYMPIC: Moriconi, Penin (45e Kanda), Ndedi, Medfai (80e Bennour), Ghesquière (64e Kouri), Paulet, Gaye (60e Dahmane), Kamara (60e Hassaini), Pompé, Nassur, Walbrecq

Il ne fallait pas arriver en retard à Tienen. Agyapong ouvrait le score après deux minutes de jeu. Kamara rétablissait l’égalité au marquoir sur une subtile déviation. Les Louvanistes reprenaient l’avantage sur un penalty controversé et Gilis ne se faisait pas prier (2-1). Il ne se passait ensuite plus rien jusqu’à la pause.

Les Dogues exerçaient un pressing plus haut en seconde période, accumulant les chaudes alertes dans le rectangle de Ravet. La partie était très rythmée, le ballon passait rapidement d’un camp à l’autre. Méritoirement, les Carolos égalisaient par Ayoub qui fusillait Ravet à bout portant. L’Olympic multipliait les occasions. Les changements de Xavier Robert s’avéraient payants, apportant davantage de percussion offensive. On s’orientait vers un nul logique lorsque dans les arrêts de jeu, Idumbo y allait d’une frappe anodine qui touchait le piquet avant d’entrer dans le but de Moriconi. L’Olympic perdait ainsi un point.

Xavier Robert, l’entraîneur carolo, faisait grise mine: "Je vais rester positif car le contenu était très intéressant. On sait que nous avons travaillé les automatismes et l’on se crée des occasions par du jeu direct. Leur force était la profondeur, on a corrigé à la mi-temps, d’ailleurs ils n’ont rien à revendiquer en seconde période. C’est la dure loi du foot. On revient deux fois au score, mais au lieu de vouloir gagner à tout prix, nous aurions dû essayer de ne pas perdre, être moins beau joueur. Nous sommes à quatre points d’écart du deuxième, il ne faudra plus se laisser distancer. Maintenant place à la coupe samedi contre Deinze. Il faudra corriger la qualité offensive, être plus précis devant le but pour gagner en efficacité."