Arbitre: M. Dinisio.

Cartes jaunes: Kuissu, Barakhoev, Kabeya, Di Pietro, Feria Matias

Buts: Barakhoev (1-0, 32e), Feria Matias (1-1, 90e+2)

GILLY: Bettega, Kuissu, Dahmani, Fall, Di Pietro, Tandoum, Bonatesta (58e Taflan), Barakhoev, Taburiaux (58e Nave), Bahati (85e Goundafi), Kabeya.

GERPINNES: Wildschutz, Herder, Philippart, Vandenbergh, Faverly (75e Gentile), Mousset, Schellens (68e Toussaint), De Vitto (83e Benkahla), Contino, Feria Matias, Hardy (46e Arcangeli).

"Je n’arrive pas à comprendre comment on a pu manquer autant d’occasions, peste le T1 gerpinnois, Giuseppe Di Maggio. J’ai vraiment cru que nous n’arriverons jamais à inscrire un but aujourd’hui." Pourtant les Verts avaient rapidement montré leurs intentions avec des occasions pour Hardy, Feria Matias ou encore De Vitto. Et c’est finalement Gilly qui ouvrait la marque via Barakhoev peu après la demi-heure. En seconde période, Gerpinnes continuait à gâcher ses munitions avec une tête imprécise de Schellens ou encore une frappe lourde d’Arcangeli qui trouvait la barre. Des offensives gerpinnoises qui donnaient la possibilité aux attaquants gilliciens de partir en contre. Mais Wildschutz, le portier des visiteurs, parvenait à maintenir son équipe dans le match. Et quand les locaux trouvaient la faille à 10 minutes de la fin du match, c’est Monsieur Dioniso qui annulait le but de Nave pour une faute au début de l’action. Finalement, c’est Feria Matias qui parvenait à tromper Bettega sur une énième occasion à quelques secondes du coup de sifflet final. "Le partage est mérité, juge Johan Buyle, le coach de Gilly. On a oublié de tuer le match. C’est très frustrant."