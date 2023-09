Arbitre: M. Batteur.

Cartes jaunes: Bailly, Convertini, Giorlando, Brismez, Brogno, Servais, Vanhorick,

Carte rouge: S. Tamoh (2cj, 90e).

Buts: Brogno (1-0, 25e), Vanhorick (1-1, 41e), A. Francart (2-1, 50e), Gilliard (2-2, 89e).

COURCELLES: Forlini, Mohimont, Brogno (59e Gilliard), Convertini, Djame, Gryspeert (75e Dejaiffe), Roman, Servidio (59e Laurent), M. Tamoh (75e Soualmi), S. Tamoh, Gaspard.

PONT-À-CELLES/BUZET: Vandevelde, D. Francart, Servais, Bailly, Dufer, Dauby (60e Dehont), Van Roosendael, Hemberg, Brismez (71e Giorlando), A. Francart (81e Meo), Vanhorick.

Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Celui d’hier à Courcelles ne méritait pas de vainqueur. Les Pont-à-Cellois sont complètement passés à côté de leur sujet en première période. Brogno, trop seul dans le rectangle, a ouvert le score peu avant la demi-heure. C’est le seul but local avant la pause mais Courcelles aurait pu en inscrire au moins un autre. Ce manque de réalisme se paie cash. Van Roosendeal, sur coup franc, cède à Vanhorick qui décoche un tir puissant pour l’égalisation. Les PàCmen sont très bien payés avec ce nul après 45 minutes et reprennent en seconde période sur un autre tempo. Après cinq minutes A. Francart reprend un centre de Vanhorick pour le 1-2. On peut parler de hold-up à ce stade de la rencontre.

Courcelles fait alors preuve d’orgueil et revient dans le match. Gilliard, lui aussi oublié dans le rectangle de Pont-à-Celles, ajuste Vandevelde pour un 2-2 assez logique.

"Nous prenons un bon point, pointe Olivier Calvo, l’entraîneur des Coqs. Nous payons cash nos erreurs défensives face à une équipe qui terminera la saison dans le Top 3. Nous avons montré du caractère. Je dédie ce point à mon frère qui est atteint d’un cancer." Roch Gérard, le coach visiteur, parlait d’un score logique: "Quand on voit notre première période, nous ne pouvions pas espérer plus même si la deuxième a été plus consistante. Quand nous oublions ce qu’il faut proposer pour gagner un match de P1, nous restons une petite équipe. Nous avons souffert sur les flancs alors que cela avait un de nos points forts face à Ransart. C’est frustrant de prendre ce but en fin de match mais le nul est dans l’ordre des choses."