Quel visage pour les Pont-à-Cellois ?

Un retournement de situation contre Ransart et une efficacité froide devant Gilly, les PACmen ont déjà affiché deux faces différentes. Pour le déplacement à la rue Hamal, des leçons ont déjà été tirées. "Et la principale est, que pour prendre des points, il ne suffit pas de bien jouer au football, résume Thierry Baume, le T2 pont-à-cellois. Une brillante sortie ne rapporta rien en ouverture de compétition tandis que le service a été moins convaincant la semaine passée mais nous sommes rentrés au vestiaire avec les trois points en poche. Ce week-end, nous avons droit à un troisième derby et ce ne sera, encore, pas facile. Encore plus dans un début de saison où tout le monde a encore quelque chose à prouver…"